Жительницу Новосибирска покусала дикая лиса

На жительницу Новосибирска напала дикая лиса. После этого животное сцепилось с собакой и скончалось. О состоянии пострадавшей женщины пока ничего неизвестно, сообщили 360.ru в пресс-службе регионального Минприроды.

Происшествие случилось сегодня утром, а в районе обеда тушу зверя уже обнаружили на территории промпредприятия.

«Что с ней случилось, мы не знаем. Известно, что была стычка с собакой, и они покусали друг друга», — сообщили в ведомстве, добавив, что точных данных о причине гибели дикого животного на данный момент нет.

Сейчас тушу лисы исследуют в региональном управлении ветеринарии – специалисты проведут экспертизу на предмет выявления бешенства и других заболеваний. Владелицу собаки также предупредили о необходимости провести обследование. Визуально признаков бешенства инспекторы не обнаружили, но окончательные выводы сделают после экспертизы.

До этого в детском лагере «Морской» в Крыму дикая лиса напала на детей, когда они ночевали на природе. Ночью зверь забежал в открытые палатки и начал кусать людей, в результате чего пострадали пять несовершеннолетних и один вожатый. Сообщается, что несмотря на то, что лиса покусала детей ночью, в больницу их отвезли только на следующий день около 11 утра. Прививки от бешенства пострадавшим сделали только через 13 часов после укусов.