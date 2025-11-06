В Москве 20 человек арестовали за участие в массовой драке в ЖК "Прокшино"

Обвинение в хулиганстве предъявлено 20 участникам массовой драки в ЖК "Прокшино" в Новой Москве, они арестованы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве продолжается расследование уголовного дела о массовой драке в ЖК "Прокшино". "В настоящее время 20 фигурантам предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за разногласий в коммерческой деятельности.
В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех участников драки, а также обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.
Инцидент произошел днем 25 октября. В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что в драке принимали участие около 20 человек. В результате несколько припаркованных в ЖК автомобилей повреждены.