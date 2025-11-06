Директору московской клиники предъявили обвинение в торговле детьми

Директору московской клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой предъявили обвинение в торговле детьми. Об этом сообщает РИА Новости из зала Тверского районного суда.

«Рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Рубининой, обвиняемой по пунктам» а»,» б» части 2 статьи 127.1 УК РФ», - зачитала судья ходатайство следователя», — сказала судья.

Рубининой грозит до десяти лет заключения.