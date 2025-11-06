В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранена женщина

Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона атаковали социальный объект в Белгородской области, ранена женщина. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Волчья Александровка Волоконовского района FPV-дрон ударил по социальному объекту, который несколько лет не работает. Ранена женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается.

В оперштабе добавили, что в здании повреждены остекление и стены. Информация о последствиях уточняется.