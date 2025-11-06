В московском метро задержаны двое мужчин с инструментами и фотоаппаратами

В Министерстве внутренних дел (МВД) РФ сообщили о задержании двух мужчин с инструментами и фотоаппаратами в тоннеле метро в Москве. Соответствующее заявление сделала в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как уточняется, ситуация произошла на станции «Марксистская» Калининской линии. Двое мужчин спустились на пути и зашли в тоннель. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, отметила Волк.

«На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене», — указала представитель МВД.

Также сообщается, что нарушителей задержали и доставили в отделение полиции. При личном досмотре у них изъяли рюкзаки, в которых находились домкрат, два фотоаппарата, набор отверток и так называемая болгарка. По словам задержанных, они спустились в технологическую зону метрополитена, чтобы сделать фотографии для публикации в тематических каналах.

В отношении фигурантов составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью третьей статьи 20.17 КоАП РФ.