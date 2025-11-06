В Петербурге один из входов станции метро "Девяткино" затопило водой

Подземный переход (лестница №19) на станции метро "Девяткино" в Петербурге закрыт из-за поступления воды с улицы. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

По сообщениям "78", причиной возникновения воды стал прорыв трубы поблизости от входа.

На станцию можно попасть через три входа, расположенных на лестницах. На территории станции дежурят аварийные бригады метрополитена и городские службы экстренного реагирования. Поток воды перекрыт, последствия устраняются.