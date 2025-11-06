Российская школьница родила в гостинице сына и удушила его

В Омске суд приговорил к 1,5 года воспитательной колонии 16-летнюю местную жительницу, расправившуюся с новорожденным сыном. Об этом сообщает ТАСС.

Подросток признана виновной по статье 106 УК РФ.

По данным следствия, 18 июля мальчика нашли в мусорном ведре в ванной комнате в одной из гостиниц. Школьница специально сняла номер, чтобы родить и избавиться от ребенка. Она удушила его и положила в пакет. Личность матери установили по банковской карте, которой она расплатилась.

Ранее в Красноярском крае осудили студентку, выбросившую новорожденную в мусорное ведро.