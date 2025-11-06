Жителя ЛНР приговорили к 14 годам за шпионаж в пользу Украины

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил жителя города Кременная к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Верховным судом Луганской Народной Республики признан виновным гражданин Украины, совершивший преступление, предусмотренное ст. 276 УК РФ (шпионаж). <...> Следственным органом управления возбуждено и расследовано уголовное дело по указанной статье УК России. Фигурант приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что житель города Кременная, будучи сотрудником скорой помощи, собирал и передавал данные о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации украинским спецслужбам.