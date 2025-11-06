Созданный Ходорковским* лицей может перейти в доход государства

Генеральная прокуратура России просит Мещанский суд Москвы обратить в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», созданный бывшим владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским* (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с иском надзорного ведомства.

Отмечается, что учебное заведение подлежит обращению в доход государства, так как фактически принадлежит должникам по исполнительному производству — Ходорковскому и Платону Лебедеву.

В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство попросило суд наложить арест на движимое и недвижимое имущество лицея, в том числе денежные средства.

В начале октября Федеральная служба безопасности России завела уголовное дело о создании террористического сообщества или участия в нем в отношении Ходорковского и участников «Антивоенного комитета России».

До этого в отношении Ходорковского уже были возбуждены дела о публичных призывах к терроризму. Статья об организации террористического сообщества грозит наказанием до пожизненного лишения свободы, по статье за насильственный захват власти предусмотрено до 20 лет, за участие в террористическом сообществе — до 15 лет.