Таможенники изъяли литографию Олега Толстого при попытке ввоза в Россию

Незадекларированную литографию «Московский кремль» Олега Толстого, правнука русского писателя Льва Толстого, обнаружили в каюте судна, прибывшего из Японии, ее изъяли таможенники, сообщили в ФТС.

Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили произведение искусства в ходе досмотра судна, пришедшего из порта Тояма (Япония), передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Картина находилась в каюте одного из членов экипажа, который пояснил, что получил ее от незнакомца для передачи другому неизвестному лицу во Владивостоке.

ФТС уточнила, что литография не была задекларирована и предназначалась не для личного пользования, а потому в отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении. Произведение изъяли и направили на экспертизу для выяснения художественной и исторической ценности.

Эксперты установили, что это литография «Московский кремль» 1960 года, имеющая статус культурной ценности. По решению суда работа была конфискована и обращена в собственность государства. Решение суда вступило в законную силу. Таможенная служба напомнила, что при ввозе культурных ценностей на территорию России требуется заполнять пассажирскую декларацию и предоставлять заключение эксперта.

В 2022 году в США умер правнук русского писателя Льва Толстого Сергей Толстой, ему было 99 лет.

Ранее таможенники в двух посылках из Германии в Россию обнаружили немецкие государственные награды времен Первой мировой войны. Стоимость контрабанды оценили в 1,5 млн рублей.