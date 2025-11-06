Более 300 россиян застряли во Внуково

Более 300 российских туристов не могут улететь из Москвы во Вьетнам из-за поломки самолёта. Рейс Azur Air из Внуково в Нячанг должен был вылететь в 4 утра, но вылет несколько раз переносили. По данным Telegram-канала SHOT, к 6:30 авиакомпания заявила о поломке Boeing 767-300 и что его «не могут починить».

По словам туристов, ранее им говорили, что уже «заказали деталь». На вопросы пассажиров представители компании ограничились фразой: «машина тоже может сломаться» и попросили покинуть зону вылета.

Вылет перенесли на 12:30. Большинство пассажиров ждут информации и ночуют на полу в терминале аэропорта. Среди них есть беременные женщины и маленькие дети. Ожидается прибытие другого борта из Антальи. Часть пассажиров отказалась от полёта.

Azur Air ранее не сталкивалась с массовыми задержками рейсов в Нячанг, однако технические неполадки у крупных авиакомпаний случаются нередко, особенно с самолётами старых моделей вроде Boeing 767-300, которым уже более 20 лет.