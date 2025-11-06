Пожар произошел на нефтезаводе в Белоруссии

Дизельное топливо загорелось на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Нафтан» в городе Новополоцке. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии.

— Подразделения МЧС работают по сообщению о загорании дизельного топлива технохнологической установки на отметке 20 м на территории ОАО «Нафтан» в Новополоцке. На месте происшествия работают 17 единиц техники и более 70 человек личного состава МЧС, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Позже в пресс-службе добавили, что пожар на территории НПЗ ликвидирован.

— Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — передает Telegram-канал «МЧС Беларуси».

В апреле этого года в Белоруссии на границе с Украиной произошел масштабный лесной пожар. Возгорание было в болотистой зоне Милошевичского лесхоза, а к его тушению привлекли сотрудников и технику пяти лесхозов. Ранее в стране объявили сложную пожароопасную обстановку, в связи с чем в 32 районах ввели запрет на посещение лесов. Особенно строгие меры действовали в Гомельской области.