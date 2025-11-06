Житель Подмосковья расстрелял мужчину, взрывавшего петарды и угрожавшего топором

На территории Старой Купавны произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них взрывал петарды, что не понравилось прохожему. Он сделал мужчине замечание, однако тот начал угрожать топором. Тогда прохожий достал пистолет и выстрелил в гражданина. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

— Правоохранители выяснили, что местный житель взрывая петарды, привлек внимание двух граждан. Сделав замечание, один из них выстрелил в воздух из газового пистолета. Находившийся в состоянии опьянения оппонент скрылся, а затем вернулся с топором в руках, угрожая его применением. В это момент второй гражданин достал пневматический пистолет и произвел выстрел в область туловища дебошира, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавший выжил, его доставили в больницу. Стражи порядка задержали всех участников уличного конфликта и доставили их в отдел для дальнейших выяснений.

Ранее драка со стрельбой произошла в подмосковном Раменском. Там на парковке возле жилых домов повздорила компания молодых людей. Один из них достал сигнальный пистолет и выстрелил в сторону своих противников. Правоохранители поймали одного из участников конфликта. За медицинской помощью после произошедшего инцидента никто не обращался.