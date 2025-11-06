Москвичи хотели отравить тараканов и взорвали газовый баллон

На юге Москвы в районе Орехово-Борисово на улице Тамбовской взорвался газовый баллон. Об этом сообщает телеканал 360.ru в Telegram-канале.

«Разгерметизация аэрозольного баллончика для борьбы с насекомыми в Орехово-Борисово, на улице Тамбовской, на десятом этаже», --заявил источник канала.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

7 октября в Москве из-за взрыва газового баллона произошел пожар в чайхане. Инцидент произошел на Большой Очаковской улице. Огонь разгорелся в придомовой постройке, где расположилось заведение. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России. Информации о пострадавших не поступало.

До этого пожар произошел в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве. В результате инцидента частично обрушилась кровля на площади около 200 квадратных метров.