В Петербурге пенсионер отдал мошенникам почти 50 млн рублей

Пенсионер в Санкт-Петербурге лишился почти 50 млн рублей из-за мошенников, которые убедили его в якобы "необходимости декларирования средств". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"Полиция расследует многомиллионное мошенничество в отношении пенсионера с Поэтического бульвара. <…> Он передал курьерам все свои накопления - 49,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

80-летний житель Выборгского района города рассказал, что в телефонном разговоре неизвестные, представившиеся сотрудниками различных служб, ввели его в заблуждение: под предлогом "необходимости декларирования средств" он передал курьерам все свои накопления - 49,9 млн рублей.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проводится расследование.