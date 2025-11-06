В Ингушетии арестовали управляющего отделением Нацбанка

Управляющего отделением Банка России - Национального банка по Республике Ингушетия Южного главного управления Банка России арестовали в связи с подозрением в злоупотреблении полномочиями и ущербом в 4 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
"Магасский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомед-Бека Ужахова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства)", - говорится в сообщении.
Как сообщается, Ужахов не сообщил в главное управление банка о том, что его родственник, являющийся заведующим системно-техническим сектором отдела информатизации отделения банка, похитил мобильную рабочую станцию стоимостью 109,7 тыс. рублей. Также он не стал его увольнять и привлекать к ответственности за содеянное.
"Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2024 года Ужахов дал указание своим подчиненным подготовить документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно оприходования фактически отсутствующего имущества, утвердил фиктивную накладную, тем самым придав законный вид обороту похищенного его родственником имущества Банка России. В результате преступной деятельности Ужахова по злоупотреблению должностными полномочиями из иной личной заинтересованности, обусловленной протекционизмом и покровительством по службе родственника, с момента выявления признаков хищения последним похищено имущество Банка России на общую сумму свыше 4 млн рублей", - добавили в пресс-службе.