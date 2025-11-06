В Ингушетии арестовали управляющего отделением Нацбанка

Управляющего отделением Банка России - Национального банка по Республике Ингушетия Южного главного управления Банка России арестовали в связи с подозрением в злоупотреблении полномочиями и ущербом в 4 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

"Магасский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомед-Бека Ужахова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Ужахов не сообщил в главное управление банка о том, что его родственник, являющийся заведующим системно-техническим сектором отдела информатизации отделения банка, похитил мобильную рабочую станцию стоимостью 109,7 тыс. рублей. Также он не стал его увольнять и привлекать к ответственности за содеянное.