В российском городе произошел пожар из-за зарядки телефона

В городе Гатчина Ленинградской области произошел пожар в жилом доме из-за зарядки телефона. Удалось спасти двух человек, еще 25 граждан были эвакуированы. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, пламя охватило площадь в 36 квадратных метров в квартире. В МЧС заверили, что в результате инцидента никто не пострадал. Возгорание смогли оперативно ликвидировать, но для этого потребовались две пожарные бригады.

Сотрудники экстренных служб напомнили, что нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, а зарядки после использования важно доставать из розетки.

До этого сообщалось, что юная жительница Бугульмы в Татарстане устроила пожар в квартире и сняла это на видео, чтобы набрать просмотры в интернете. Отцу поджигательница пыталась доказать, что огонь начался с роутера. Однако когда проверили ее галерею в телефоне, увидели, что девушка сама все учинила.