Возросло число жертв крушения самолета в США

Число жертв крушения грузового самолета компании UPS в американском штате Кентукки возросло до 14 человек. Об этом сообщил мэр города Луисвилл Крейг Гринберг на своей странице в социальной сети X, отметив, что вечером на месте происшествия было обнаружено тело еще одного погибшего.

Авиакатастрофа произошла около 17:20 по местному времени, когда воздушное судно MD-11, выполнявшее рейс из Луисвилла в Гонолулу, потерпело крушение вблизи международного аэропорта имени Мохаммеда Али. По предварительной информации телеканала WLKY, причиной инцидента могло стать возгорание двигателя при взлете и последующая потеря мощности.

В США при взлете разбился и взорвался грузовой самолет

Власти подтвердили, что на борту находились три члена экипажа, а самолет не перевозил опасных грузов. В результате падения воздушного судна пострадали здания фабрики по переработке отходов и магазина автозапчастей.

