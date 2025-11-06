В российском регионе электричка с пассажирами застряла в лесу
6 ноября пригородный поезд, следовавший с пассажирами из Асбеста в Екатеринбург, совершил внеплановую остановку на перегоне у станции «Чапаевская», сообщает "URA.RU".
Состав застрял в лесной местности из-за внезапно возникшей технической неисправности. Информация о происшествии была подтверждена представителями Уральской транспортной прокуратуры.
Несмотря на вынужденную остановку одного состава, движение других пригородных и магистральных поездов на данном участке не прерывалось и осуществлялось по обычному графику.
По факту произошедшего правоохранительные органы начали служебную проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.