В Москве задержали подозреваемых в разбое и вымогательстве у подростка

Трое молодых людей, включая несовершеннолетнего, задержаны по подозрению в разбойном нападении на подростка и вымогательстве в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). <…> Фигуранты установлены. Ими оказались молодые люди 2003, 2007 и 2010 годов рождения. Они задержаны на территории Калужской области и доставлены в подразделение московского ведомства для производства следственных действий", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 ноября злоумышленники под предлогом съемки совместного видеоролика позвали на встречу 16-летнего подростка. При встрече у вестибюля станции метро "Пушкинская" молодые люди пригласили его в машину, где, выстрелив в пол из пистолета, потребовали выдать им цифровые открытки одного из мессенджеров. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдал свой мобильный телефон, с помощью которого фигуранты перевели себе на аккаунт открытки на общую сумму около 60 тыс. рублей.

После этого молодые люди заметили приложение для хранения криптовалюты, на что потерпевший соврал о наличии у него средств в криптовалюте на сумму более 9 млн рублей. Соучастники отпустили подростка для перевода им денег. Потерпевший в свою очередь сразу обратился в правоохранительные органы.