Россиянин купил красную икру и попал под следствие

На Камчатке задержали мужчину, скупавшего браконьерскую икру. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») УК РФ.

По данным следствия, задержанный в составе группы лиц организовал канал покупки, хранения и перепродажи красной икры. Товар приобретали у браконьеров без документов и маркировок. Таким образом, невозможно установить безопасность продукции. При обыске было изъято около 100 килограмм икры на сумму более 400 тысяч рублей.

В отношении задержанного избрана мера в виде обязательства о явке. Следователи устанавливают всех соучастников незаконного бизнеса и каналов сбыта.

Ранее сообщалось, что на видео попала операция по пресечению незаконного оборота табака на полмиллиарда рублей.