Покусавшей полицейского блогерше из Иркутска вынесли приговор
В Иркутске суд огласил вердикт по уголовному делу блогерши, которая уничижительно отзывалась об участниках специальной военной операции, оскорбляла стражей порядка, пнула сотрудницу полиции и укусила оперативника.
Суд признал жительницу Приангарья виновной в публичном оскорблении представителя власти и применении насилия, проинформировали в областном управлении СК.
Следователи установили, в частности, что весной этого года женщина разместила в социальных сетях видеозапись разговора с сотрудником МВД и оставила оскорбительные для правоохранителя комментарии.
Позже, в июне, сибирячка, воспротивившись требованию стража порядка отправиться в полицию, применила в отношении него насилие.
Сегодня суд приговорил блогершу к двум годам и семи месяцам колонии-поселения.
Ранее сообщалось об аресте иркутянки за употребление психотропных веществ и другие правонарушения.