Покусавшей полицейского блогерше из Иркутска вынесли приговор

В Иркутске суд огласил вердикт по уголовному делу блогерши, которая уничижительно отзывалась об участниках специальной военной операции, оскорбляла стражей порядка, пнула сотрудницу полиции и укусила оперативника.

Суд признал жительницу Приангарья виновной в публичном оскорблении представителя власти и применении насилия, проинформировали в областном управлении СК.

Следователи установили, в частности, что весной этого года женщина разместила в социальных сетях видеозапись разговора с сотрудником МВД и оставила оскорбительные для правоохранителя комментарии.

Позже, в июне, сибирячка, воспротивившись требованию стража порядка отправиться в полицию, применила в отношении него насилие.

Сегодня суд приговорил блогершу к двум годам и семи месяцам колонии-поселения.

Ранее сообщалось об аресте иркутянки за употребление психотропных веществ и другие правонарушения.