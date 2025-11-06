Суд закрыл процесс по делу генерала Кириллова

МВД предупредило Второй западный окружной военный суд об угрозах в адрес участников процесса по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

По данным МВД, на заседания собирались прийти лица, намеренные распространять в интернете материалы с призывами к преступлениям против судей, государственного обвинителя и других участников процесса. Также отмечалось, что эти люди, не согласные с проведением СВО, могли действовать в интересах украинских спецслужб и планировали использовать полученные в суде сведения для негативных публикаций.

После получения предупреждения суд принял решение закрыть процесс для публики.

На скамье подсудимых находятся Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Им предъявлены обвинения в терроризме, незаконном обороте взрывчатых веществ и участии в террористическом сообществе.

Кириллов и его помощник были подорваны 17 декабря 2024 года около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что это ведомство взяло на себя ответственность за теракт.