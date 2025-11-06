Выяснилось, кого ФБР считало стал самым опасным убийцей Америки

Сэмюэл Литтл родился 7 июня 1940 года и умер 30 декабря 2020 года. Он был серийным убийцей из США. Его обвинили в трёх убийствах женщин, которые произошли в Калифорнии между 1987 и 1989 годами. После суда власти заявили, что он может быть связан с похожими преступлениями в девяти штатах, начиная с 1982 года.

Сам Литтл долго отрицал вину, но в ноябре 2018 года неожиданно признался, что убил 93 человека в 14 штатах. К осени 2019 года он рассказал о трёх новых жертвах, и общее число достигло девяноста трёх. ФБР подтвердило его участие как минимум в пятидесяти убийствах и назвало Литтла самым массовым серийным убийцей в истории страны.

Сэмюэл Литтл появился на свет 7 июня 1940 года в городе Рейнолдс, штат Джорджия. После его рождения семья переехала в Огайо. Мальчик рос в Лорейне и жил у бабушки. Учился плохо, часто нарушал дисциплину, но занимался спортом.

В 16 лет его впервые арестовали за взлом дома в Небраске. После суда он попал в исправительное учреждение для подростков. Учёбу потом не продолжил. Жил случайно, воровал, подрабатывал на улицах.

В 1961 году снова оказался под арестом за кражу в мебельном магазине. Провёл три года в тюрьме и вышел в 1964 году. Потом много ездил по стране, нигде не задерживаясь. В конце шестидесятых обосновался во Флориде рядом с матерью. Работал санитаром и на кладбище. В тюрьме занялся боксом и научился хорошо драться. Некоторое время участвовал в любительских боях.

До 1975 года его задерживали 26 раз в 11 штатах. Это были кражи, нападения, мошенничество, попытки изнасилования и нападения на полицейских. Он часто бывал в окружении проституток и сутенёров.

В начале 1980-х Литтл уехал на юг страны. В 1982 году его задержали в Миссисипи по подозрению в убийстве 22-летней Мелинды Лапри, пропавшей осенью того же года. Пока шло следствие, его перевели во Флориду, где обвинили в убийстве другой женщины — Патрисии Маунт. Свидетели утверждали, что она проводила ночь с ним. Но доказательства оказались слабыми, и в 1984 году его оправдали.

После этого он уехал в Калифорнию и поселился недалеко от Сан-Диего. В 1984 году напал на двух проституток. За это получил два с половиной года тюрьмы. Освободился в 1987 году и перебрался в Лос-Анджелес. Там, по версии следствия, начались новые убийства.

В 2009 году его снова арестовали за наркотики, но до суда дело не дошло, и он исчез.

5 сентября 2012 года Сэмюэла Литтла нашли в приюте для бездомных в Луисвилле, штат Кентукки. Его арестовали после того, как ДНК-тест показал связь с тремя убийствами в Лос-Анджелесе — Кэрол Элфорд, Одри Нельсон и Гвадалупы Абодача. Все женщины были убиты между 1987 и 1989 годами.

После ареста его перевезли в Калифорнию. 7 января 2013 года ему предъявили обвинения. Позже полиция заявила, что он может быть причастен к десяткам нераскрытых убийств из 1980-х. В Миссисипи снова открыли старое дело об убийстве Лапри, по которому его раньше оправдали.

Всего следователи проверяли Литтла на участие примерно в шестидесяти убийствах женщин в разных штатах страны.

Суд начался в сентябре 2014 года. Главным доказательством стали результаты ДНК-тестов и показания женщин, которым он когда-то нападал. Сам Литтл всё отрицал и настаивал, что не виновен.

25 сентября 2014 года его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению без права выхода. Даже в день приговора он не признал свою вину. После суда его перевели в тюрьму города Ланкастер, штат Калифорния.

В ноябре 2018 года Сэмюэл Литтл признался, что убил 90 человек. Он рассказал подробности некоторых преступлений. Среди них — убийство Бренды Александер в 1979 году в Алабаме и нескольких женщин в Джорджии и Луизиане. Позже он вспомнил ещё случаи, включая убийства в Миссисипи, Южной Каролине и Флориде.

В декабре того же года Литтл рассказал о новых жертвах в Кентукки и Теннесси. В 2019 году он согласился сотрудничать со следствием в обмен на послабления. Он подробно описал убийства, которые совершал с начала 1970-х. ФБР подтвердило, что многие его рассказы совпадали с реальными нераскрытыми делами.

В мае 2019 года он признался в убийствах в Огайо, где были найдены тела Мэри Джо Пейтон и Роуз Эванс. Также он вспомнил о девушке по имени Анна Стюарт и ещё одной женщине, личность которой установить не удалось.

Из-за плохого здоровья его не перевозили на новые суды. Заседания проходили по видеосвязи. В августе 2019 года он получил ещё два пожизненных срока за убийства в Цинциннати. Осенью ФБР подтвердило его вину в пятидесяти убийствах.

Весной 2020 года Литтл признался в двух убийствах в Индиане. В ноябре того же года рассказал о новой жертве в Майами — семнадцатилетней Дороти Гибсон. Ранее за это преступление осудили другого человека, но ДНК позже доказало его невиновность.

Во время признаний у Сэмюэла Литтла начались серьёзные проблемы со здоровьем. У него был диабет и болезни сердца. С 2018 года он уже не мог ходить и передвигался в инвалидной коляске.

Он находился в тюрьме штата Калифорния, но позже его перевели в больницу округа Лос-Анджелес. Там 30 декабря 2020 года он умер от осложнений в возрасте 80 лет.

О Сэмюэле Литтле сняли документальный мини-сериал «Переиграть серийного убийцу». Его режиссёром и продюсером стал Джо Берлингер. В центре сюжета журналистка Джиллиан Лорен, которая изучает историю Литтла и пытается понять его мотивы. Сериал вышел в апреле 2021 года на канале Starz и состоит из пяти серий.