В Миссисипи взрыв на химзаводе привел к утечке химикатов

В американском городе Язу-Сити (штат Миссисипи) на заводе CF Industries, специализирующемся на производстве водородной и азотной продукции, прогремел мощный взрыв. Инцидент повлек за собой утечку аммиака, сообщает Telegram-канал Shot. "Мощный взрыв и утечка ядовитых химических веществ произошли в американском штате Миссисипи. Жителям ближайших районов приказали эвакуироваться", — говорится в сообщении. Местные жители рассказывают в соцсетях, что ощутили сильный толчок от взрыва, после которого в воздухе распространился резкий химический запах. В связи с инцидентом власти были вынуждены начать эвакуацию населения из близлежащих районов. На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Над территорией завода образовалось высокое облако оранжевого дыма. В ночь на 23 октября на заводе "Пластмасс" в Копейске произошел мощный взрыв. Его причиной, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности. Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС.

