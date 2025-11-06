Охотник стал жертвой разъяренной медведицы, защищавшей потомство

В Канаде, к югу от города Кокран в провинции Альберта, на охотника напали медведи гризли. Об этом сообщает CBC News.

Во время инцидента напарник пострадавшего успел подстрелить медведицу, защищавшую своё потомство. Второй медведь сбежал.

Раненого мужчину примерно 30 лет доставили в больницу на вертолёте. По данным врачей, его состояние стабильное, угрозы для жизни нет.

Позже недалеко от места нападения нашли трёх медвежат. Специалисты считают, что рядом может находиться их берлога. Из-за малого возраста зверят сложно оценить их шансы на самостоятельное выживание.

Власти Альберты сообщили, что детёныши, вероятно, скоро залягут в спячку, а весной смогут найти корм поблизости.