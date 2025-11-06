В российском регионе после атаки БПЛА начался пожар

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Красноармейском районе Волгоградской области начался пожар в промзоне. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал областного правительства.

«В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению», —рассказал губернатор Волгоградской области.

Также в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины 48-летний житель области получил несовместимые с жизнью ранения.

До этого сообщалось, что не менее десяти взрывов прогремело над Волгоградом. По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников.