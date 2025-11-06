Дело о многомиллиардном хищении из банка направили в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении руководителя группы компаний «Ростовская нива» Жасулана Тулепбекова и его подчинённого Дениса Ширяева, которых обвиняют в хищении более 16 млрд рублей из Московского индустриального банка.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, по этому делу было утверждено обвинительное заключение.

«...Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

