Аэропорты Грозного и Владикавказа временно приостановили работу

Аэропорты Владикавказа ("Беслан") и Грозного ("Северный") временно приостановили свою работу по приему и отправке авиарейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

По словам представителя ведомства, подобные меры предприняты в целях обеспечения безопасности полетов. Также в ночь на 5 ноября аналогичные ограничения были введены в аэропортах Пензы, Ульяновска ("Баратаевка") и Ярославля ("Туношна") для гражданской авиации. План "Ковер", означающий полное закрытие воздушного пространства, может быть введен в действие в различных ситуациях.

Среди них, например, резкое ухудшение погодных условий, представляющее опасность для авиации, несанкционированное вторжение в воздушное пространство летательного аппарата иностранного государства, или же атаки с применением беспилотных летательных аппаратов.