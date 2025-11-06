Пожилая россиянка поверила лжесиловикам и лишилась квартиры

В Карелии пенсионерка лишилась жилья, поговорив с мошенниками. Обманный сценарий раскрывает пресс-служба местного управления МВД.

Жертвой аферистов стала 69-летняя жительница Кеми. В телефонном разговоре с ней злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что ее банковскими счетами завладели преступниками. Под этим предлогом они строго рекомендовали женщине перевести свои накопления на «безопасный счет». Уговоры длились целый месяц. В итоге женщина поверила лжесиловикам, обналичила 370 тысяч рублей и отправила их на неизвестные реквизиты с помощью электронного платежного сервиса.

Следом мошенники взялись за квартиру пенсионерки. Убедив россиянку, что ее недвижимость также находится под угрозой, они посоветовали продать квартиру. Выручку от сделки таким же образом требовалось перевести на «безопасный счет». Доверившись собеседникам, женщина согласилась на сделку и, последовав инструкциям злоумышленников, перевела 1,3 миллиона рублей. Когда аферисты узнали, что в собственности у пенсионерки есть еще одна квартира, они взялись и за нее. Женщина без сомнений организовала вторую сделку. Покупателю при встрече она объяснила решение о продаже скорым переездом в Санкт-Петербург. Такая причина вызвала у мужчины подозрения, и он отвел пенсионерку в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на уловку мошенников попалась пожилая москвичка. Под предлогом замены ключей от домофона у пенсионерки выманили 28 миллионов рублей.