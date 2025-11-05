В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с полистиролом

Сотрудники МЧС России локализовали пожар на складе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщило управление ведомства по Ростовской области в Telegram-канале.

По данным МЧС, огонь распространился на площадь 1,6 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекли 110 сотрудников министерства и 37 единиц техники.

«Работники специализированной лаборатории провели забор проб воздуха на предмет выявления ПДК вредных веществ», — говорится в сообщении.

О пожаре несколькими часами ранее сообщила администрация Железнодорожного района города. По ее данным, огонь охватил четырехэтажное производственное здание на улице Привокзальной. Telegram-канал Don Mash писал, что загоревшаяся постройка расположена на территории промышленной зоны.

Позже в МЧС сообщили, что огнеборцы тушат пожар в трехэтажном здании склада с полистиролом в Ростове-на-Дону.