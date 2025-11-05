Крупный склад загорелся в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на площади в тысячу квадратных метров горит трехэтажное складское помещение, есть угроза распространения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

© МЧС России

Уточняется, что пожар вспыхнул на складе по улице Привокзальная, 4.

«По прибытию установлено, что происходит возгорание в трехэтажном складском помещении, предварительно с полистиролом. Площадь пожара 1000 квадратных метров, есть угроза распространения», — говорится в тексте.

К тушению возгорания привлекли пожарный поезд и катер «Вьюн». На месте работают 45 человек и 22 единицы техники.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.