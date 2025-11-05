Медик получил пожизненный срок за убийства пациентов

Земельный суд Ахена на западе Германии приговорил к пожизненному заключению медбрата, который убил десять пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на DPA.

Согласно материалам дела, с декабря 2023 по май 2024 года медбрат вводил пациентам смертельные инъекции седативных препаратов. Мотивом его действий назвали желание «успокоить» пациентов и облегчить себе работу. В результате он был признан виновным в десяти убийствах, а также еще 27 покушениях.

«Суд приговорил медбрата к пожизненному заключению за десять убийств и 27 покушений на убийство. Суд установил особо тяжелую вину, что исключает возможность освобождения через 15 лет после вынесения приговора», — сообщает источник.

Сам мужчина свою вину не признал. По его словам, он никогда не давал пациентам лекарства с целью сократить им жизнь. При этом, местная полиция считает, что медбрат мог совершить и другие преступления. В данный момент следователи проверяют его причастность к ряду других подозрительных случаев, которые произошли за время его медицинской деятельности.