Российского туриста задержали в Таиланде из-за запрещенной электронной сигареты

Российский турист в столице Таиланда, по словам волонтера Светланы Шерстобоевой, был задержан полицией за курение электронной сигареты.

Турист не предполагал, что курение электронных сигарет в Таиланде является противозаконным, и даже после того как к нему подошли полицейские не сразу понял, в чем именно он обвиняется.

Курение электронных устройств и кальянов с точки зрения таиландского законодательства является уголовным преступлением. Статья о ввозе в страну электронного курительного устройства предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет.