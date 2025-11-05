В Судане разбился третий за год военный самолет Ил-76

В Западном Кордофане разбился третий за год военно-транспортный самолет вооруженных сил Судана Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение суданской армии.

Согласно информации 22-й дивизии суданской армии, весь экипаж самолета погиб. Сколько именно человек находилось на борту Ил-76, в сообщении не уточняется. Причиной крушения назвали неполадки на борту.

«Во время выполнения задания по доставке грузов для полевых частей 22-й пехотной дивизии в Бабанусе у самолета внезапно возникла техническая неисправность в правом крыле. В результате самолёт потерял равновесие, загорелся и упал к западу от позиции дивизии, в десятках километров от нее», — сказано в сообщении.

Отметим, что это третий самолет Ил-76, потерянный армией Судана за последний год. Предыдущий подобный случай произошел в октябре.