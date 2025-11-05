Арсену Маркаряну продлили арест по делу о реабилитации нацизма

Таганский районный суд Москвы продлили арест блогеру и коучу Арсену Маркаряну на два месяцах в рамках расследования уголовного дела по статье о реабилитации нацизма. Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в пресс-службе инстанции.

— Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Маркаряна Арсена Ашотовича, — передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Изначально суд арестовал блогера на 17 суток. Маркарян в феврале этого года разместил в Сети видео, в котором оскорбил память защитников Отечества. О задержании Маркаряна стало известно 23 августа. Коуч прятался в багажнике машины, когда дорожные инспекторы остановили автомобиль, в котором он находился.

Журналистка Ксения Собчак заявила о том, что Маркаряну многое сходило с рук, когда тот говорил о том, что «женщина — не человек». Пикап-коуч Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, в свою очередь заявил, что именно он предложил блогеру спрятаться в багажнике.