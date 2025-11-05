Появились подробности по делу Аглаи Тарасовой

В СМИ появились подробности по делу актрисы Аглаи Тарасовой, которую ранее задержали в аэропорту по подозрению в контрабанде наркотических средств. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает источник, в суде адвокат актрисы попросил рассмотреть ее дело в закрытом режиме. Суд эту просьбу отклонил. Других ходатайств сторона защиты не озвучила.

«На предварительном слушании я заявлял ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме, других ходатайств нет», — заявил адвокат.

Напомним, что 28 августа Тарасову задержали в аэропорту «Домодедово» с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ — «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов».

В деле актрисы Тарасовой появилась неожиданная деталь

Ранее Тарасова признала свою вину в контрабанде наркотиков.