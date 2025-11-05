У бывшего замгубернатора Рязанской области изъяли активы на сумму более 70 млн

Активы на сумму более 70 миллионов рублей конфискованы у бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, осужденного по делу о мошенничестве и получении взяток.

Как пояснили в прокуратуре, конфискованное имущество и деньги соответствуют преступному доходу за вычетом суммы конфискации.

Грекову назначено 16 лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 400 миллионов рублей по делу о мошенничестве и получении взяток. Также с него взыскана невозмещенная часть ущерба в размере более 5 миллионов рублей.