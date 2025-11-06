Генпрокуратура направила дело о хищении у МИнБанка в суд

Уголовное дело о хищении более 16,6 млрд рублей у Московского индустриального банка направлено в суд, сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Обвинительное заключение утверждено в отношении руководителя ГК «Ростовская нива» Жасулана Тулепбекова и его подчиненного Дениса Ширяева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Обвинение предъявлено по статьям о растрате, незаконных валютных операциях и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

Следствие установило, что с января 2016 по январь 2019 года президент МИнБанка Абубакар Арсамаков с Тулепбековым, Ширяевым и Ириной Верещагой организовали выдачу невозвратных кредитов подконтрольным компаниям, похитили средства, а затем часть из них легализовали. Так, 754 млн рублей отмыли через поставки пшена, а еще 1,6 млрд рублей перевели на счета компаний в Казахстане.

Дело расследовал Следственный департамент МВД, оно будет рассматриваться в Симоновском районном суде Москвы. Верещага и другие фигуранты пока остаются под следствием.

Напомним, в 2020 году Арсамаков умер от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).