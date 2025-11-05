Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде наркотиков.

Об этом она сказала на заседании Домодедовского суда.

«Вину признаю», - заявила Тарасова в ходе первого заседания по существу дела.

Актрису задержали 28 августа в аэропорту «Домодедово». При досмотре у нее обнаружили вейп с 0,38 грамма масла каннабиса.

Тарасова полностью раскаялась в содеянном и назвала свой поступок большой ошибкой. Она просила суд не ограничивать ее перемещения, ссылаясь на предстоящие съемки в трех картинах.

На заседание Тарасова приехала вместе со своей матерью, актрисой Ксенией Раппопорт.