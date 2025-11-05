69-летний дедушка год насиловал девятилетнюю внучку

В Сингапуре 69-летний мужчина получил уголовный срок за изнасилование внучки своей сожительницы. Об этом сообщает The Straits Times.

Как установило следствие, пенсионер совершал преступления с 2016 по 2017 год, когда девочке было девять лет. Подробности инцидентов девочка раскрыла на сессиях со школьным психологом — девочку направили к специалисту в связи с эпизодами самоповреждения. В 2020 году она призналась, что ее изнасиловал неродной дедушка. После этого школа обратилась в Службу защиты детей.

Подозреваемого арестовали 2 сентября 2020 года, до вынесения приговора 3 ноября 2025 — мужчину приговорили к 20 годам тюремного заключения. Суд установил, что за год преступник минимум десять раз надругался над девочкой.