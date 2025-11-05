Расстрелявший в российском городе полицейского террорист предстанет под судом

В Дагестане предстанет перед судом один из обвиняемых в террористическом нападении на отряд ДПС 5 мая в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственного комитете России (СКР).

© Lenta.ru

По данным следствия, обвиняемый, будучи сторонником запрещенной в России террористической организации, пошел на преступление вместе с сообщником. Мужчины расстреляли полицейского, а затем, завладев оружием и служебной машиной, атаковали другой экипаж. Ответным огнем силовиков один из нападавших был ликвидирован.

Террористическая атака на сотрудников ДПС в Махачкале произошла вскоре после просьбы инспекторов предъявить им документы.