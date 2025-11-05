На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление

Массовое отравление произошло на борту теплохода «Сергей Дягилев», курсирующего по маршруту «Москва – Тверь – Углич – Москва». Об этом сообщает «Shot Проверка».

© пресс-служба правительства Московской области

По словам пострадавших, первые случаи заболевания были зафиксированы уже на второй день круиза — в ночь со 2 на 3 ноября. Пассажиры жаловались на рвоту, диарею и спазмы в животе. Облегчить боль у пострадавших получилось с помощью лекарств, купленных в аптеке Углича. В общей сложности симптомы недомогания почувствовали около десяти человек, в том числе дети.

Согласно информации «Shot Проверки», теплоход уже прибыл в Москву. На причале пострадавших ждали машины скорой помощи.

Известно, что «Сергей Дягилев» принадлежит компании «Донинтурфлот».

Напомним, что данный случай вспышки кишечной инфекции на круизных лайнерах в 2025 году является не первым. Ранее массовые отравления произошли на теплоходах «Мостурфлот», «Водоходъ», «Лев Толстой», «Николай Карамзин», «Леонид Красин» и «Михаил Булгаков».