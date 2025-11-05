В Крыму завели уголовное дело о махинациях с гособоронзаказом

Полиция возбудила уголовное дело в отношении соучредителя предприятия, который подозревается в хищении 5 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

По данным следствия, 40-летний житель Севастополя, руководитель коммерческой фирмы, заключил контракты на техобслуживание автомобилей КамАЗ, принадлежавших Минобороны РФ, и поставку расходных материалов для военной техники.

В 2022 - 2024 годах он составил несколько подложных документов о выполнении работ. В отчетах были завышены данные о количестве выполненных работ, а также использованных технических жидкостей. Деньги за работы поступали на счет компании, после чего фигурант их обналичивал.

Дома у подозреваемого, а также у исполнительного директора, бухгалтера и главного инженера фирмы прошли обыски. Следователи изъяли средства связи, компьютеры, банковские карты, а также сами подложные документы в качестве улик. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.