В четырехэтажном доме на улице Верхоянская в Бабушкинском районе столицы произошло частичное обрушение строительных конструкций. Инцидент затронул перекрытия между первым и вторым этажами здания, сообщил Mash.

По оперативной информации, из аварийного дома были своевременно эвакуированы семь человек. Среди них двое несовершеннолетних детей. Все жильцы находятся в безопасности, пострадавших в результате обрушения не зарегистрировано.

На место происшествия незамедлительно прибыли аварийные службы и сотрудники экстренных ведомств. Специалисты проводят осмотр конструкций здания для оценки масштабов повреждений и определения причин произошедшего.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. Жильцы дома размещены во временном пункте размещения до завершения обследования строительных конструкций и принятия решения о дальнейшей судьбе здания.