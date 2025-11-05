Житель Подмосковья убил пенсионера во время совместного распития алкоголя

Житель подмосковного Орехова-Зуева в возрасте 66 лет убил своего 65-летнего знакомого во время распития алкогольных напитков.

Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— По данным следствия, 4 ноября 2025 года в ходе совместного расписания спиртных напитков между подозреваемым и его знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры фигурант используя в качестве оружия находившийся в помещении колюще-режущий предмет, нанес потерпевшему проникающие ранения в область шеи и груди, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина погиб до приезда медиков. Подозреваемого в убийстве удалось задержать. Следователи осмотрели место трагедии и назначили проведение необходимых экспертиз. В скором времени мужчине предъявят обвинение, а в дальнейшем изберут меру пресечения.

Ранее столичный суд назначил наказание молодому человеку, который расправился со знакомым в квартире дома. Между подозреваемым и потерпевшим, распивавшими спиртное, произошел конфликт. Фигурант взял нож и ударил им свою жертву. Мужчина скончался на месте от полученного ранения, а его убийцу отправили за решетку на 9,5 года.