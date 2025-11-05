Мужчина погиб в петербургском метро

На станции петербургского метро «Автово» произошел несчастный случай со смертельным исходом. Пассажир упал на рельсы и погиб.

Информацию подтвердили городские экстренные службы. Инцидент произошел утром в среду, около 10:49.

В официальном Telegram-канале метрополитена уточнили, что движение на участке от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов» было временно остановлено. Причиной назвали падение человека на пути.

Сотрудники аварийно-спасательной службы метро извлекли тело погибшего из-под состава. Другие подробности происшествия не раскрываются.