СК начал проверку после гибели рабочего в Подмосковье

Правоохранители начали доследственную проверку после гибели рабочего в поселке Биокомбината городского округа Лосино-Петровский в Московской области. Мужчина скончался после падения с 12-го этажа строящегося дома.

Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту следователем следственного отдела по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Следователи опрашивают очевидцев инцидента. Кроме того, правоохранители изъяли необходимую документацию и назначили проведение судмедэкспертизы с целью установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее двое других мужчин упали с крыши пятиэтажного дома в подмосковных Химках. Они работали на кровле, но не удержались и свалились. Один из мужчин скончался до прибытия врачей, а другой выжил, но получил множественные травмы. Следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.