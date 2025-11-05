СМИ: Летящий из Махачкалы самолет экстренно сядет в Шереметьево из-за сбоя

Пассажирский самолет авиакомпании «Победа» сообщением Махачкала — Москва готовится к экстренному приземлению в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в среду, 5 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, экипаж воздушного судна Boeing 737 принял решение об аварийной посадки из-за неполадки в «зеленой» гидросистеме. На борту авиалайнера находятся свыше 150 человек, следует из публикации.

Другой случай произошел ночью 20 октября, когда пассажирский самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Баку авиакомпании Azerbaijan Airlines, был вынужден аварийной сесть в петербуржском аэропорту Пулково.

До этого в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды, 12-летний мальчик открыл аварийный выход, из-за чего сработала сигнализация и вылет пришлось задержать на час.