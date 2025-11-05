СМИ рассказали о страшной тайне скалы, где видели Усольцевых

Гора Буратинка, расположенная в Красноярском крае, известна своими труднопроходимыми скалистыми образованиями. Это место стало свидетелем таинственного исчезновения семьи Усольцевых. Местные туристы рассказывают, что эти скалы скрывают древние руины, где ранее уже происходили загадочные исчезновения, передает «Царьград».

© den-belitsky/iStock.com

В 2019 году там пропал кандидат в мастера спорта, а в октябре этого года — мужчина, рыбачивший в районе станции Кой. Его тело было найдено, говорится в материале.

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, исчезновение семьи Усольцевых является событием, выходящим за рамки обычного. Он предполагает, что семья могла скрыться за границей. Эта версия подкрепляется заявлениями Сергея Усольцева о его намерении стать дауншифтером в Таиланде, а также его связями с Соединенными Штатами. Предприниматель имел проблемы с налогами и критиковал экономическую политику России.

Старший сын Ирины Усольцевой, Данила Баталов, недавно отметил Хеллоуин, что может указывать на наличие у него стресса, полагает специалист. Баталов обратился в полицию только 1 октября, несмотря на то, что его близкие пропали 29-го числа, что могло бы дать им время на побег. Через две с половиной недели после исчезновения Усольцеву предстояло предоставить финансовую отчетность.

Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы вместе с собакой породы корги пропали в тайге 28 сентября. В их поисках участвовало от 40 до 200 человек — волонтеры, спасатели, полицейские, военные, родственники, но никаких следов семьи найдено не было.